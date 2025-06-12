Сегодня, 12 июня, в День России, День города в Кемерове на стеле «Почетные граждане города Кемерово» состоялась торжественная церемония открытия портрета Героя Российской Федерации Веры Волошиной. В памятном мероприятии приняли участие губернатор Илья Середюк, Народный архитектор РФ, Заслуженный архитектор России Олег Ражев, Почетный гражданин города Кемерово, мастер спорта СССР по футболу Виталий Раздаев, а также представители общественных и патриотических организаций, школьники, юнармейцы, участники объединения «Пост №1», а также жители города.

«В галерее почетных граждан города Кемерово появился портрет Героя России – Веры Даниловны Волошиной. Ее имя навсегда вписано в историю нашей Родины. Мы бережно храним память об этой отважной кемеровчанке, до последней минуты преданной Родине», — отметил губернатор Илья Середюк.

С инициативой создания памятного портрета выступил городской совет ветеранов. Накануне на заседании городского Совета народных депутатов Вере Волошиной присвоено звание «Почетный гражданин города Кемерово».

Вера Волошина родилась и выросла в Кемерове. В 1937 году она поступила в Московский институт физической культуры, но ее жизнь кардинально изменилась с началом войны. В первые месяцы войны Вера добровольно ушла на фронт, где служила разведчицей штаба Западного фронта и участвовала в операциях в тылу врага. Один из ее самых героических эпизодов произошел в 1941 году, когда, будучи тяжелораненой, она попала в плен и была казнена фашистами 29 ноября 1941 года в подмосковной деревне Головково. До последней секунды своей жизни Вера Волошина оставалась верна Родине и своему воинскому долгу.

В Кемерове имя Веры Волошиной носит парк, школа №12, где она училась, а также улица, названная в ее честь. В этом году, в преддверии празднования 80-летия Великой Победы, кемеровские ветераны установили мемориальный объект на месте гибели Героя России Веры Волошиной — на Аллее Славы в деревне Головково. В октябре прошлого года участник Великой Отечественной войны, Герой Кузбасса, Почетный гражданин Кузбасса Анатолий Михайлович Терехов и Людмила Ивановна Горбунова, более двадцати возглавлявшая дом пионеров им. Веры Волошиной, высадили кедры в Москве. Они были бережно привезены из Кемерова как символ малой родины Героя России. А в мае на Аллее Славы в деревне Головково был открыт мемориальный объект, на котором высечены слова: «Мы гордимся твоим бессмертным подвигом!».