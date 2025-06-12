Сегодня, 12 июня во всех муниципалитетах региона организованы праздничные концерты, флешмобы, патриотические акции, исторические викторины, спортивные соревнования, выставки, игры и мастер-классы.

В День России культурно-досуговые учреждения региона организуют флешмоб «Моя Россия». Чтобы принять участие необходимо поделиться в соцсетях фотографиями, которые отражают культурное богатство страны — национальные костюмы, народные промыслы, фестивали, обряды, национальные блюда и другие элементы культурного наследия. Публиковать материалы необходимо с хештегом #МояРоссия42.

В Музее изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка «Арт-переосмысление. Молодые таланты». В экспозиции представлено 50 живописных и графических произведений, созданных студентами КемГИК, Кузбасского художественного колледжа и Центральной детской школы искусств. Основная тема работ — история семьи и Родины.

В Сквере Юности в Кемерове состоялась культурно-просветительская программа «Эссе о Родине», подготовленная Государственной научной библиотекой Кузбасса им. В.Д. Федорова. В Кузбасском художественном колледже состоялся семейный фестиваль «Керамика — это модно!». В Новокузнецке проходит городской фестиваль национальных культур «Этнопалитра Новокузнецка».

В Белове в парке «Центральный» организована интерактивная музыкальная зона, игры-бродилки, мастер-классы. В Тяжинском муниципальном округе, в честь Дня России и Года защитников Отечества, ветераны СВО и их семьи посетили праздничный концерт «Герои России в наших сердцах». В Военно-патриотическом центре «Авангард» для участников летней смены Центра «ВОИН» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню России.