Анатолий Серышев поблагодарил медиков Сибирского федерального округа за самоотверженный труд и отметил клад тех, кто сейчас спасает жизни солдат на передовой.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил себя благородному делу спасения и сохранения человеческих жизней. В службах скорой помощи, в районных поликлиниках, федеральных медицинских центрах и небольших сельских амбулаториях вы ежедневно самоотверженно, часто жертвуя личным временем и комфортом, несете на своих плечах груз ответственности за здоровье своих пациентов.

Медицина является самой гуманной профессией, требующей не только глубоких знаний и непрерывного совершенствования навыков, но и исключительной самоотдачи, безусловной веры в исцеление и неиссякаемого источника внутренней силы. Это путь, требующий огромного терпения, эмпатии и способности находить слова поддержки и утешения даже в самые сложные моменты.

Мы навсегда запомнили подвиг медицинского сообщества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, когда важен был вклад каждого – лаборантов, санитаров, медицинских сестер, фельдшеров и, конечно, врачей. Сегодня с особым чувством хочу поблагодарить военных медиков – всех, кто спасает раненых на передовой, выхаживает, проводит уникальные операции, помогает в реабилитации, всеми силами поддерживая наших героев. Ваше мужество и профессионализм в экстремальных условиях вызывают глубокое уважение и восхищение.

Развитие материально-технической базы медицинских учреждений, строительство и реконструкция больниц, поликлиник, диагностических центров, оснащение их современным оборудованием и технологиями, несмотря на все сложности, остается приоритетной государственной задачей. Важно обеспечить достойные условия работы для всех без исключения медицинских работников и создать такую систему, которая будет гарантировать доступность качественной медицинской помощи для каждого гражданина страны, вне зависимости от его места жительства и социального положения. Будем сообща стремиться к достижению этой цели.

Дорогие друзья! От души желаю вам и вашим близким благополучия, мира и, конечно же, крепкого здоровья!