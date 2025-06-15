Уважаемые кузбассовцы!

Традиционно в третье воскресенье июня в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День медицинского работника. Эти специалисты – врачи, фельдшеры, медицинские сестры, фармацевты, лаборанты – ежедневно находятся в авангарде борьбы за здоровье людей, оказывают неотложную и плановую медицинскую помощь, занимаются профилактической работой.

У нас в регионе ведется комплексная работа, призванная улучшить доступность и качество медицинской помощи. Благодаря модернизации и оснащению объектов здравоохранения создаем новые возможности для лечения кузбассовцев и достойные условия работы для наших врачей. В 2024 году провели капитальный ремонт в 37 поликлиниках, стационарах, амбулаториях, построили 55 новых фельдшерских пунктов в отдаленных территориях. В 2025 году эту работу продолжаем: отремонтируем 32 объекта, построим 45 ФАПов и амбулаторий.

Важнейшее направление – диспансеризация и профилактические осмотры, которые ежегодно проходит более половины жителей региона. Наши медики оказывают и серьезную высокотехнологичную помощь: в 2024 году ее получили более 18 тысяч кузбассовцев, в том числе почти две тысячи детей.

Продолжаем развивать региональную систему телемедицинских консультаций. Это позволяет фельдшерам и врачам из отдаленных территорий оперативно взаимодействовать с коллегами из областных клиник, а значит – быстрее оказывать помощь сложным пациентам. Количество таких консультаций ежегодно увеличивается: если в прошлом году их было 9 тысяч 816, то за первые четыре месяца 2025 года – уже 3 тысячи 738.

Востребована в Кузбассе и санитарная авиация, позволяющая сокращать время транспортировки больных. Только за 2024 год благодаря санавиации удалось спасти жизни 170 пациентов.

Наши медики выезжают в командировки в зону СВО и прифронтовые территории. Всего с 2022 года в военном госпитале Горловки трудилось 100 врачей и 60 сотрудников среднего медицинского звена из Кузбасса. 8 из них отмечены высокой государственной наградой – медалью Луки Крымского, которую вручают за особые заслуги в здравоохранении.

Для привлечения кадров в учреждения здравоохранения в Кузбассе действуют федеральные и региональные меры социальной поддержки. Благодаря программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» и другим действующим льготам только за последний год трудоустроили, в том числе в медучреждения сельских территорий, 443 специалиста. Эту важнейшую работу обязательно продолжим.

Уважаемые медицинские работники, спасибо вам от всех кузбассовцев за верность своему призванию, профессионализм и неравнодушные сердца! Желаю вам успехов в работе, здоровья и благополучия!