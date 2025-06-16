14 июня в Центральном парке Анжеро-Судженска состоялся яркий и самобытный праздник «Сабантуй – 2025». Гости могли не только насладиться атмосферой, но и ближе познакомиться с традициями татарского и башкирского народов.

На площадке развернулась выставка быта и ремёсел, работала игровая зона «Молодецкие забавы», прошли народные соревнования. А на «Татарском базаре» каждый желающий мог приобрести традиционные блюда и сувениры.

Главной частью программы стал праздничный концерт, в котором выступили местные коллективы и приглашённые артисты. Зрителей порадовали выступления известной певицы и композитора Флюры Талиповой-Кулахметовой и артиста Фаиза Майдуллина.

Завершился праздник состязаниями по национальной борьбе «Кореш», где определили главного победителя — Батыра Сабантуя.