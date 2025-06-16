В Спартакиаде приняли участие спортсмены из Междуреченска, Мысков, Таштагола, Гурьевска, Белова и Беловского муниципального округа. Они состязались в легкоатлетической эстафете, национальной борьбе куреш, якутских прыжках, стрельбе из лука по мишеням, камчи (соревнования с плеткой), тебеку, мини-футболу и метании камня

С приветственным словом от телеутского народа выступила директор ДК «Телеут», член Ассоциации телеутского народа Эне-Байат Юлия Саватнеева. От имени шорского народа всех приветствовала член совета Ассоциации шорского народа «Шория» Евгения Первакова. Жители и гости города смогли не только поболеть за спортсменов, но и принять участие в мастер-классах по изготовлению талисманов и оберегов, росписи по дереву орнаментами и тотемными животными. Кроме того, в течение всей Спартакиады работали фотозоны. Активисты Междуреченского общества коренного населения угощали всех желающих чаем из таежных трав и напитком из талкана.



По итогам летнего этапа Спартакиады коренных малочисленных народов Кузбасса, а также по общему зачету первое место заняли спортсмены из Беловского муниципального округа, вторыми стали представители Междуреченска, не третьей строчке – сборная Мысков.



