Соревнования по восьми видам спорта проходили в Кемерове с 11 по 14 июня. Сборная Кузбасса завоевала 36 медалей, в том числе 13 золотых, 17 серебряных и 6 бронзовых наград. В общекомандном зачете наша команда обошла ставший вторым Красноярский край и занявшую третье место Томскую область.

Свой вклад в общую победу внесли ветераны СВО, выступавшие отдельным блоком. Сергей Дурненко выиграл турнир по настольному теннису, в пулевой стрельбе из пневматической винтовки лучшим стал Артем Киргинцев, Сергей Рогалев выиграл серебро в пауэрлифтинге, в волейболе сидя кузбассовцы взяли бронзу.

Илья Середюк дал поручение министру физической культуры и спорта Денису Ведягину начать подготовку к следующей Спартакиаде народов Сибири, которая пройдет в Красноярске зимой 2027 года.

«Там будут иные спортивные дисциплины. Поэтому по всем видам спорта, которые мы предполагаем, мы должны уже формировать нашу команду для того, чтобы кубок победителей удержать», – отметил глава региона.

Фото: Игорь Сажнев/Минспорт Кузбасса