Как отметили в пресс-службе правительства Кузбасса, нынче «ПроГеш» был более семейным. Организаторы представили множество развлечений по самым разным интересам. Так, участники фестиваля с помощью профессиональных шеф-поваров сварили рекордную 80-литровую порцию традиционного супа коренных народов Кузбасса «татмаш». А 24 мужчины, участники конкурса «Папа накормит», готовили с закрытыми глазами гамбургеры через подсказки своих детей.

Любители спорта могли поболеть за участников международного Кубка Шивлякова по силовому спорту, который собрал атлетов из России, Беларуси, Казахстана и Китая. Еще одним зрелищным спортивным событием стал чемпионат России по мотоспорту в дисциплине «эндуро на мотоциклах-экстрим».

На главной сцене прошел показ коллекций сибирских дизайнеров в стиле этно-моды. Кроме того, в рамках фестиваля рассмотрели новые проекты по кибербезопасности на всероссийском молодежном форуме «Шерегеш», который завершился подписанием «Резолюции цифровой безопасности молодежи».

В секторе Е провели музыкальную вечеринку «Цветочный сбор» с этнической музыкой. Завершила фестиваль своим концертом музыкальная группа Filatov & Karas.

Фото: пресс-служба АПК