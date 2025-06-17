Оргкомитет всероссийского конкурса «Город в деталях: живое наследие» объявил о начале приёма заявок. Этот проект направлен на выявление и поддержку лучших инициатив по сохранению историко-культурного наследия российских городов.

Участвовать могут не только профессионалы — архитекторы, сотрудники музеев и преподаватели, но и студенты, краеведы, представители НКО, муниципалитетов и все, кто хочет сохранить уникальный облик родного города.

Конкурсные работы принимаются в четырёх номинациях:

«Культурный код» — объекты, формирующие идентичность территории;

«Парковые истории» — важные локации в скверах и парках;

«Имена и места» — точки, связанные с известными личностями или персонажами;

«Народная память» — объекты, значимые для местного сообщества.

Также учреждена специальная премия — Гран-при конкурса. Победителей пригласят на церемонию награждения, которая пройдёт в Перми в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Все подробности и условия участия — на сайте: городвдеталях.живоенаследие.рф