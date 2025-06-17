Открыт кастинг для претендентов на участие в вокальном конкурсе «Звезда». Это музыкальное состязание стало уже традиционным. Самых талантливых исполнителей определяют в результате масштабного голосования зрителей с учетом мнения знаменитых экспертов в области музыкального искусства. Председателем жюри является Виктор Дробыш.

По условиям конкурса исполнитель не должен быть младше 16 лет. Причем это может быть как один вокалист, так и дуэт или вокально-инструментальная группа. Каждый из них представляет на конкурсе свою страну или регион. К участию допускают и профессионалов, и неизвестных широкой публике певцов. В списке основных критериев отбора – сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность, а также интересная творческая биография.

По словам организаторов конкурса, участники сражаются не только за честь и доблесть своего края, но и за личный рост и успех. Главный приз — финансовая помощь на профессиональное продвижение. Возможны и специальные призы от спонсоров и членов жюри.

Конкурс проводится при поддержке Министерства обороны РФ и Министерства культуры РФ.

16+