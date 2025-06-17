Преимущества бережливых технологий уже оценили недавно присоединившиеся компании. К примеру, одно из предприятий оптимизирует процесс производства разливной молочной продукции. За 3 месяца участия в проекте на месте хранения этикеток внедрили систему организации рабочего пространства 5С, определили зоны хранения ПЭТ-тары. Другая компания, занимающаяся вывозом твердых коммунальных отходов, определила основные причины задержек утреннего выезда транспорта на линию и простоев машин. На предприятии по выпуску алюминиевых радиаторов подбирают технологии, которые позволят уменьшить брак, сократить перепроизводство и обеспечить своевременную отгрузку продукции клиентам.

«Задача Регионального центра компетенций – помочь предприятиям повысить производительность труда при помощи практик бережливого производства. Это помогает найти скрытые резервы, оптимизировать процесс производства и логистику, обеспечить полную загрузку оборудования, ускорить выпуск продукции без дополнительных затрат», – отметила заместитель председателя правительства Кузбасса – министр экономического развития Елена Галеева.

Отметим, что федеральный проект «Производительность труда» входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и является продолжением национального проекта, реализованного в 2019–2024 годах.