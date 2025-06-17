Илья Середюк поздравил кузбасских медиков и вручил заслуженные награды

На торжественном приеме по случаю профессионального праздника присутствовало более 800 сотрудников медицинского сообщества Кузбасса. С поздравительной речью выступил глава региона Илья Середюк.

– Каждый день вы находитесь «на передовой» борьбы за здоровье, оказываете неотложную и плановую медицинскую помощь, занимаетесь профилактической работой. Особые слова благодарности в адрес медицинских работников, которые выезжают в зону СВО. Рискуя жизнью, помогают нашим бойцам и жителям прифронтовых городов. Спасибо нашим медработникам за благородный, самоотверженный труд и постоянную готовность прийти на помощь, — отметил Илья Середюк.

Отличившиеся работники здравоохранения области получили федеральные и областные награды. Старшим медсестрам Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша Нелли Дюковой и Елене Макагоновой губернатор вручил Благодарности президента России.

Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени были отмечены заведующая отделением патологии беременности Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова Дина Павловская и доцент кафедры оториноларингологии КемГМУ Минздрава России Иван Кандауров.

За рационализаторские предложения и оптимизацию расхода топлива, а также за участие в специальной военной операции медали Николая Масалова удостоен машинист котельной Новокузнецкой клинической психиатрической больницы Василий Шахов.

Кроме того, медаль «За служение Кузбассу» получили 15 специалистов, медаль «За веру и добро» — 31 медработник. Нагрудный знак «Почетный работник здравоохранения Кузбасса» вручили 11 врачам. Медалью «За достойное воспитание детей» удостоена младшая медсестра Ленинск-Кузнецкого дома сестринского ухода Елена Плаксина. Почетные грамоты и Благодарности губернатора вручили 106 медицинским работникам.

А Сергей Корнев, врач-терапевт Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша, удостоен Почетной грамоты губернатора за помощь летом 2023 года раненым бойцам и мирным жителям Горловки.