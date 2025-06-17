Чтобы помочь школьникам выбрать профессию и определиться с местом ее получения, сегодня в КемГУ начала работу вторая региональная смена «Курс на кузбасский вуз». Участвуют в ней 50 школьников 8-9 классов из 17 муниципалитетов области.

– За эти дни ребята познакомятся с возможностями, которые предоставляет КемГУ, окунутся в атмосферу студенчества, пообщаются с представителями активной молодежи. Уверена, смена станет ярким профориентационным событием для ребят, – отметила председатель регионального отделения Движения Первых Кузбасса Евгения Козленко.

Ребят познакомят с вузом и его подразделениями, они узнают, по каким профессиям здесь идет подготовка, какие из них наиболее востребованные на предприятиях региона. Сотрудники институтов проведут со школьниками мастер-классы, эксперименты, игры, творческие мероприятия и семинары. Участники смены посетят Ботанический сад, Планетарий КемГУ, Музей археологии, этнографии и экологии Сибири, Дом научной коллаборации им. П.А. Чихачева.

Добавим, первая профориентационная смена прошла в апреле. Ее участниками были 50 кузбасских десятиклассников.