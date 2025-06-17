23 июня завершается прием заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ. Это масштабная инициатива, которая объединяет лидеров социальных изменений, волонтеров, наставников, представителей некоммерческого сектора, бизнеса и власти. Она стала главным общественным институтом признания и поддержки гражданских инициатив в России и за ее пределами.

– Премия становится местом встречи единомышленников, комьюнити людей, для которых помощь и забота стали образом жизни, – отметил Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике.

Премия стартовала в 2020 году. В этом сезоне пришло уже более 11 тысяч заявок из 117 стран мира.

Премия включает четыре основные категории: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория». Заявки принимают по 12 номинациям, в том числе «Волонтер года» — за личный вклад в развитие добровольчества (лидирует по числу заявок — 3614); «Поколение добра» — для проектов подростков 14–17 лет; «Наставник года» — за выдающиеся достижения в наставничестве; «Устойчивое будущее» — для инициатив в сфере экологии и устойчивого развития; «Герои нашего времени» — за поддержку участников СВО, помощь ветеранам и сохранение исторической памяти.

Из международных заявок организаторы особенно выделяют проекты из Индии, Пакистана, Колумбии, Венесуэлы и США. В них есть как экологические инициативы, так и образовательные, и медицинские программы.

Лучшие проекты получат свои награды в Москве 2–5 декабря 2025 года, когда пройдет Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Добавим, оргкомитет Премии возглавляют первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова. Председателем Международной дирекции Премии является Леонид Рошаль, президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата».