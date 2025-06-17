Мастер из Кузбасса одержал победу в «Битве сварщиков-2025»

За победу в престижном турнире «Труд-Знание-Безопасность «Битва сварщиков-2025» боролись 10 сильнейших мастеров из Кузбасса и Красноярского края. Финалисты прошли строгий отбор, подтвердив свою высочайшую квалификацию на предварительных этапах. В решающем раунде сошлись по 5 лучших сварщиков от каждого региона.

Для финала организаторы подготовили несколько испытаний, в которых участники смогли показать свои профессионализм, теоретические знания и навыки безопасности: «Применение СИЗ», «Знание-сила», «Первая помощь», «Умелый сварщик».

Чемпионом и обладателем главного приза «Битвы сварщиков-2025» стал Дмитрий Кудрявцев из Кемерова.

«Сварщиком я работаю уже 20 лет. Это моя вторая «Битва сварщиков», в первый раз участвовал в 2020 году. Могу сказать, что сейчас турнир сложнее, чем был 5 лет назад. В «Битве сварщиков» все замечательно, организаторы просто супер! Финал проходил под открытым небом, было жарковато. Но мы работаем с огнем и металлом, так что привычные», – поделился впечатлениями победитель турнира.

Второе место занял новокузнечанин Дмитрий Ширнин. Бронзовым призером стал Владимир Бородавкин из Железногорска (Красноярский край).

Отметим, что официальным информационным партнером «Битвы сварщиков» выступил Региональный Медиахолдинг «Кузбасс».