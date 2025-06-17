За победу в престижном турнире «Труд-Знание-Безопасность «Битва сварщиков-2025» боролись 10 сильнейших мастеров из Кузбасса и Красноярского края. Финалисты прошли строгий отбор, подтвердив свою высочайшую квалификацию на предварительных этапах. В решающем раунде сошлись по 5 лучших сварщиков от каждого региона.

Для финала организаторы подготовили несколько испытаний, в которых участники смогли показать свои профессионализм, теоретические знания и навыки безопасности: «Применение СИЗ», «Знание-сила», «Первая помощь», «Умелый сварщик».

Мастер из Кузбасса одержал победу в «Битве сварщиков-2025»
Мастер из Кузбасса одержал победу в «Битве сварщиков-2025»

Чемпионом и обладателем главного приза «Битвы сварщиков-2025» стал Дмитрий Кудрявцев из Кемерова.

«Сварщиком я работаю уже 20 лет. Это моя вторая «Битва сварщиков», в первый раз участвовал в 2020 году. Могу сказать, что сейчас турнир сложнее, чем был 5 лет назад. В «Битве сварщиков» все замечательно, организаторы просто супер! Финал проходил под открытым небом, было жарковато. Но мы работаем с огнем и металлом, так что привычные», – поделился впечатлениями победитель турнира.

Мастер из Кузбасса одержал победу в «Битве сварщиков-2025»

Второе место занял новокузнечанин Дмитрий Ширнин. Бронзовым призером стал Владимир Бородавкин из Железногорска (Красноярский край).

Отметим, что официальным информационным партнером «Битвы сварщиков» выступил Региональный Медиахолдинг «Кузбасс».

Мастер из Кузбасса одержал победу в «Битве сварщиков-2025»