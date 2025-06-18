Кузбасс представлял директор ООО «Виртрон» Евгений Губин. Он вошел в число финалистов и стал лауреатом премии. Компания «Виртрон» первоначально работала только в Белове и сопровождала муниципальные учреждения по составлению и размещению информации в рамках закона о контрактной системе. Постепенно услугами организации стали пользоваться и коммерческие компании.

С 2022 года компания «Виртрон» стала членом Кузбасской торгово-промышленной палаты. Кроме этого, фирма включена в региональный реестр социальных предпринимателей. С этого года ООО «Виртрон» является участником федерального проекта «Семейные компании России». Создали его супруги Татьяна Сафонова и Евгений Губин. Сейчас вести дела помогают дети и внуки.

Добавим, что Всероссийская премия «Предприниматель года» призвана подчеркнуть вклад предпринимателей в экономический рост регионов, развитие инвестиционной активности и создание устойчивой деловой среды. Она проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

