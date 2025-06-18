Предприятие на 421 рабочее место будет ориентировано на выпуск продукции для производства мебели и строительной сферы. Там планируют выпускать 450 тысяч кубометров ламинированных древесностружечных плит и 28,5 тысяч куб. м пиломатериалов в год. Кемеровский деревообрабатывающий комбинат будет отличаться высокотехнологичным безотходным производством с использованием в виде сырья низкосортной древесины. Предусмотрена собственная лесозаготовка, на месте освоенных участков предприятие высадит новые деревья.

На первом этапе возведения полностью подготовили стройплощадку к монтажу цеховых корпусов. Достроить комбинат и запустить производство планируют в 2027 году. В общей сложности инвестиции в этот проект составят более 7 млрд рублей.



О новых инвестпроектах власти Кузбасса будут договариваться на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, который начинается сегодня. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что делегация Кемеровской области в первый день работы проведет ряд стратегически важных переговоров с инвесторами и подпишет соглашения о сотрудничестве.

