Региональный закон «О дополнительной мере социальной поддержки отдельной категории семей» сегодня приняли на заседании парламента Кузбасса. Согласно документу, многодетные семьи могут рассчитывать на единовременную целевую выплату из бюджета до 5 млн рублей на покупку машины, в которой без учета водительского сидения должно быть не менее шести мест.

В пресс-службе областного правительства пояснили, что водительские права должны быть хотя бы у одного из родителей, дети, как минимум пять из которых несовершеннолетние, должны проживать совместно с мамами и папами. К тому же дети должны быть рождены в браке и являться друг другу полнородными братьями и сестрами, а у родителей должны быть или звание «Мать-героиня», или орден «Родительская слава».

Фото: пресс-служба АПК