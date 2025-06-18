По информации пресс-службы правительства Кузбасса, изменения в областной закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» внесли по инициативе губернатора Ильи Середюка.

Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) получили уволенные со службы ветераны СВО, а также участники воинских формирований и милиции ДНР и ЛНР (начиная с 11 мая 2014 года). Кроме того, по новому закону они могут получать вне очереди лекарства по территориальной программе госгарантий.