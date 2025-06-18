Памятник, посвященный труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны, представляет собой три гранитные плиты с надписью «За ваш трудовой подвиг – от благодарных потомков». Рядом находится новый мемориал «Памяти героям Специальной военной операции», олицетворяющий мужество и самоотверженность современных бойцов. Оба памятника стали частью мемориального комплекса «Вечная слава павшим в боях за Родину».

На церемонию открытия пригласили ветеранов боевых действий, семьи военнослужащих, находящихся в зоне военной спецоперации, тружеников тыла и детей войны. После минуты молчания в память о погибших земляках собравшиеся возложили цветы к мемориалам.

Фото: Пресс-служба АПК