В этом году впервые проведут региональный этап. Заявки принимают по 18 номинациям, 5 из которых новые. «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» учредили к Году защитника Отечества. Для просветителей, рассказывающих об институте семьи, придумали номинацию «За вклад в сохранение традиционных ценностей». Также среди новинок – номинации «За вклад в просвещение в сфере «История и политика», «За вклад в просвещение в сфере «Обучение и наставничество» и «За просветительскую деятельность в образовательной организации».

Заявки на участие в пятом сезоне «Знание. Премия» можно подать до сентября.

Фото: Пресс-служба АПК