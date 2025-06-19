Делегация Кузбасса подписала первые соглашения об инвестпроектах на ПМЭФ-2025

Представители Кузбасса уже в первый день подписали несколько соглашений с инвесторами о реализации крупных проектов в регионе.

«Петербургский международный экономический форум – важная для нас площадка для расширения горизонтов экономического сотрудничества и поиска новых партнеров», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В Белове к 2028 году построят придорожный комплекс сервисного обслуживания техники, в том числе грузовиков, и многотопливную автозаправочную станцию, благодаря чему появится более 50 рабочих мест На это потребуется 650 млн рублей. В Кемеровском округе намереваются открыть индустриальный парк «Новый», в этот проект инвестируют порядка 650 млн рублей. Также планируют привлечь около 1 млрд рублей инвестиций для создания научно-производственного центра беспилотных технологий на 200 рабочих мест, который будет работать как на гражданский, так и на военный сектор.



В Кузбасс собирается зайти один из отечественных производителей горно-шахтного оборудования. В планах – создание производства импортозамещающих агрегатов для добывающих предприятий. В этот проект инвестируют около 2 млрд рублей. Помимо этого, в регионе начнут выпускать брикетированное высококачественное топливо «Зеленый уголь – чистый Кузбасс» из мелких отходов обогатительных фабрик. Еще одним потенциальным инвестпроектом может стать строительство автомобильной дороги «Абакан – Большой Ортон – Таштагол» с подъездом к Междуреченску. Переговоры на эту тему делегация Кузбасса провела с одной из крупнейших российских дорожно-строительных компаний.

Фото: Пресс-служба АПК

Подписаться на телеграм-канал губернатора







