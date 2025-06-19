С 28 июня в Кузбассе подорожает проезд в общественном транспорте. Для обычных пассажиров стоимость одной поездки увеличится на 7 рублей, для школьников, студентов, пенсионеров и предпенсионеров – на 4 рубля. Месячный абонемент обойдется в 1,8 тыс. рублей вместо прежних 1,5 тысяч. Проездной для школьников и студентов ссузов будет стоить 1 тыс. рублей, а для пенсионеров – 900 рублей.

В Региональной энергетической комиссии Кузбасса, которая занимается регулированием цен и тарифов, повышение стоимости проезд назвали вынужденной мерой. Обратившиеся в РЭК перевозчики жалуются, что подорожали и топливо, и запчасти, и горюче-смазочные материалы. Запросы у транспортников оказались внушительными.

«По предложениям транспортников стоимость проезда должна была увеличиться до 95 рублей. Наши специалисты проанализировали предоставленные данные с точки зрения соответствия законодательству и другим нормативам. В результате проведённой работы аппетиты транспортников были уменьшены на 1,6 млрд рублей», — пояснил председатель РЭК Кузбасса Дмитрий Малюта.

К тому же 18% автобусов, троллейбусов и трамваев требуют замены. И это несмотря на то, что в Кузбассе за последние шесть лет парк общественного транспорта обновили более чем на 80%. В областном Минтрансе отметили, что купленные несколько лет назад автобусы при нормативном сроке эксплуатации в 10 лет уже наполовину исчерпали свой ресурс. Водителей тоже не хватает, кадровый вопрос по-прежнему остро стоит.

При этом транспортные льготы, которые в Кузбассе предусмотрены для более чем 30 категорий населения, сохранили. В Кемеровской области насчитывается около 400 тысяч человек, у которых есть финансовые преференции при проезде в общественном транспорте (а это 22% всех пассажиров). Кроме того, с мая по октябрь пенсионеры смогут и дальше бесплатно ездить в городских автобусах, трамваях и троллейбусах с понедельника по четверг.

«В отличие от других регионов у нас нет ограничения числа поездок для льготников. Мы этот вопрос даже не обсуждали никогда! Безусловно, это важно. Как и изменения, которые произошли в последние годы, — отметил заместитель председателя парламента Кузбасса Юрия Скворцов. – Вспомните, в каком состоянии находился общественный транспорт шесть лет назад, перед началом транспортной реформы. Тогда была кризисная ситуация и с подвижным составом, и с престижем профессии водителя. Можно было автобус прождать и полтора, и два часа. Чтобы сохранить то движение вперед, которое происходит в последние годы, нужно принимать где-то непопулярные, но экономически обоснованные меры. А если мы хотим прийти к той ситуации, которая была в 2016–2018 годах, то, конечно, можно ничего не делать».

Кстати, Кузбасс одним из последних в Западной Сибири повышает цены на проезд. К примеру, в Новосибирске это делали еще 1 января, а в Барнауле стоимость увеличили с 1 мая.