В Кузбассе ветераны СВО встречаются со школьниками и рассказывают о боевых буднях

22 июня в России является Днем памяти и скорби. И накануне годовщины начала Великой Отечественной войны в Кузбассе проходят встречи ветеранов СВО со школьниками. Например, в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних пгт Тяжинский беседу с ребятами провел демобилизованный из армии по ранению Евгений Глебов. Он рассказал, какие боевые задачи пришлось выполнять вместе с сослуживцами, рассказал о героизме наших военных, которые ценой своей жизни спасали мирное население. Евгений поделился с детьми воспоминаниями о том, как приятно было получать посылки с Родины, когда всем взводом читали письма от ребят. В свою очередь школьники спросили о способах выживания и о вооружении солдат.

С ребятами из пришкольного лагеря в Тяжине встретился участник СВО Константин Новиков. Как сообщили в пресс-службе Правительства Кузбасса, школьники с интересом слушали его рассказы о фронтовых буднях и задавали вопросы о том, каким должен быть военный и как проходило обучение. Гость также подчеркнул важность для бойцов весточек из дома, которые приходили от детей.

– Мы читаем каждое письмо. Все слова, все пожелания для нас очень важны. Они заставляют нас помнить, ради чего мы боремся, ради чего рискуем жизнями каждый день. Это очень ценно, что столько незнакомых людей искренне волнуются и переживают за нас. Поэтому каждое письмо мы бережем как напоминание о доме, который мы защищаем от врага, — отметил Константин Новиков.

А в Анжеро-Судженске во Дворце культуры «Центральный» сегодня состоится благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО, где выступят танцевальные и вокальные ансамбли, солисты города. Зрители же смогут сделать пожертвования, которые пойдут на гуманитарную помощь фронту.

Фото: администрация Правительства Кузбасса.