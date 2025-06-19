В Чебулинском округе уже провели все запланированные на это лето гидравлические испытания. Капитально отремонтировали в общей сложности свыше 1,3 тысяч метров тепловых и водопроводных сетей в Верх-Чебуле, Чумае, Алчедате, Усманке и в деревне Шестаково. После первой декады июля планируют запустить обновленную станцию очистки воды в Усть-Чебуле. Всего на подготовку к зиме в муниципалитете выделили более 60 млн рублей.

В Калтане из 109 км сетей, запланированных на нынешнее лето, проверили почти половину. В Топкинском округе ремонтируют котельную №2, в частности устраняют порыв в перовом котле и собираются заменить запорную арматуру. В пгт Тяжинский котельную «ЦРБ» уже отремонтировали, работы на котельных «База-Гараж» и «Итатская больница» продолжаются. В Анжеро-Судженске провели 95% гидравлических испытаний, все обнаруженные неполадки устранили.

Фото: пресс-служба АПК