Вопросы защиты прав граждан с психическими расстройствами обсудили в Кузбассе на совете Уполномоченных по правам человека СФО

Уполномоченные по правам человека в субъектах Сибирского федерального округа в рамках заседания обсудили проблемы, связанные с защитой прав граждан с психическими расстройствами. Они оценили опыт по данному направлению, который практикуют в специальных учреждениях Кемеровской области, поделились своими наработками. Как рассказали в пресс-службе Правительства Кузбасса, участники координационного совета отметили, что в ходе таких заседаний можно не только выявлять недостатки в системе, но и вырабатывать совместные решения для их преодоления. Они выразили общую уверенность, что эти усилия помогут улучшить качество жизни людей с психическими расстройствами.

Кроме того, в преддверии Дня памяти и скорби гости посетили в Кемерове Мемориал Воину-Освободителю. Уполномоченные из сибирских регионов почтили память героев минутой молчания и возложили цветы.

Фото: пресс-служба АПК