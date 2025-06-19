Губернатор Кузбасса сегодня приехал в северную столицу России на Петербургский международный экономический форум. Об этом он рассказал в своем видеосообщении в соцсетях.

Илья Середюк отметил значимость этого форума для Кузбасса, поскольку на нем собирается огромное количество представителей бизнеса и госорганов из России и других стран для обсуждения проблем экономики, заключения соглашений и обмена опытом.

Глава региона рассказал, что делегация из Кузбасса работает на ПМЭФ со вчерашнего дня и уже провела несколько деловых встреч и переговоров.

– Ключевое для нас – это привлечение инвестиций в неугольную сферу экономики для того, чтобы уйти от монозависимости и создавать предприятия, производства, новые интересные компетенции в Кузбассе, которые для нас традиционные. Это металлургия, это машиностроение, это сельское хозяйство, это туризм, легкая промышленность. Программа очень насыщенная, – сказал Илья Середюк.

Он пообещал информировать читателей своего телеграм-канала о событиях и мероприятиях, которые будут проходить на форуме.

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