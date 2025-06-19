Губернатор Кузбасса принял участие в открытии сибирского стенда на ПМЭФ

Одними из первых вместе с сибирскими губернаторами стенд осмотрели советник президента РФ Игорь Левитин и полпред в СФО Анатолий Серышев. «Большая Сибирь» представляет собой стилизованную двухэтажную площадку, где на более чем 400 кв. м размещены переговорные комнаты и зоны для подписания соглашений, а также телестудия для прямых включений и интервью с участниками Петербургского международного экономического форума. Кроме того, в «Большой Сибири» пройдет совещание руководителей регионов, входящих в Межрегиональную ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

«Здесь мы будем проводить встречи и переговоры, подписывать важные соглашения, обсуждать перспективы развития федерального округа, а также покажем социально-экономический и инвестиционный потенциал регионов», – сказал Илья Середюк.

Главное событие форума намечено на завтра. 20 июня состоится пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.