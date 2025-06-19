Губернатор Кузбасса Илья Середюк на полях форума встретился с гендиректором одной из крупнейших машиностроительных компаний России Сергеем Когогиным.

«Особенный интерес для нас представляют автобусы средней вместимости. В сентябре планируем открыть в Белово сервисный центр «КАМАЗ», – сообщил Илья Середюк.

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что речь идет об автобусах среднего класса КАМАЗ 4299-30-5N, которые собирается приобрести Кузбасс в рамках программы по обновлению транспорта до 2030 года. Особый упор делается на экологичность этих машин, работающих на природном газе.

Фото: пресс-служба АПК