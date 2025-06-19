Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Илья Середюк и глава Республики Алтай Андрей Турчак подписали план мероприятий по реализации Соглашения между правительствами двух субъектов страны.

– План мероприятий включает в себя взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах, в области сельского хозяйства, здравоохранения, строительства, архитектуры и других отраслях, важных для комплексного развития нашего региона, — отметил Илья Середюк.

Главы регионов договорились совместно работать в плане торгово-экономического сотрудничества и. в частности, в реализации продукции, произведенной кузбасскими и алтайскими предприятиями. Стороны будут обмениваться информацией о развитии малого и среднего бизнеса, о мерах господдержки, о практиках в создании инфраструктуры для содействия предпринимателям.

Соглашение предусматривает и обмен инновациями в отраслях растениеводства и животноводства, а также взаимодействие в строительстве, архитектуре, транспорте, дорожном хозяйстве и ЖКХ. Здесь, например, речь идет о внедрении высокоэффективных методов очистки природных и сточных вод, применения эффективных фильтрующих и адсорбционных материалов.

В области культуры власти Кузбасса и Алтая собираются поддерживать сотрудничество между театрами, музеями и библиотеками. А в сфере науки планируется обмен инновационными достижениями и проектами.

Поделятся регионы и инновациями в области медицины, а также в сфере труда и соцзащиты населения. Что касается спорта, то и у кузбассовцев, и у жителей Республики Алтай будет возможность участвовать в различных соревнованиях как всероссийского, так и международного уровня.

Фото: пресс-служба АПК