Кузбасс будет развивать возобновляемую энергетику

Документ сегодня подписали губернатор Кузбасса Илья Середюк и представители компании на полях Петербургского международного экономического форума.

В Кемеровской области будет построен ряд энергообъектов, работающих на возобновляемых источниках. Генерируемое экологически чистым путем электричество собираются продавать на розничном рынке. Кроме того, планируется создание на территории Кузбасса биогазовой станции для переработки органических отходов. Об этом уже предварительно договаривались еще в апреле этого года.

«Соглашение позволит внедрять передовые решения в сфере биотехнологий и возобновляемых источников энергии, создать в регионе благоприятный инвестиционный климат, обеспечить инновационное развитие промышленного производства, нарастить количество приоритетных и перспективных научных исследований, развить кадровый потенциал региона», – отметил Илья Середюк.