Кузбасс получит помощь в развитии креативных индустрий

По соглашению о сотрудничестве с АСИ будет налажен обмен лучшими практиками региональных систем развития творческих индустрий.

«Это одно из перспективных направлений диверсификации экономики Кузбасса. Соглашение поможет обеспечить дальнейшее стабильное социально-экономическое развитие региона, в том числе за счет реализации творческих проектов и инициатив», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Первые шаги в этом направлении Кузбасс уже сделал, проведя в мае форум креативных индустрий с участием экспертов и бизнесменов из Томска, Новосибирска, Москвы и Якутии.

Фото: пресс-служба АПК