В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса подписал соглашение с руководителем научно-экспертного центра Института «Царьград» Константином Малофеевым. В документе обозначены планы по реализации совместных проектов, которые касаются научно-исследовательской, экспертной, информационно-консультационной, образовательной целей.

– Соглашение предполагает развитие отделения института «Царьград» и «Центра Столыпина» в Кузбассе, создание площадки для обсуждения важных социальных, культурных и духовных вопросов, касающихся России и русского народа, совместные исследовательские проекты в сфере духовно-нравственного воспитания и сохранения исторической памяти, — отметил губернатор Илья Середюк.

Добавим. Институт «Царьград» — научный и экспертный центр, который осуществляет разработку стратегий развития в ключевых областях и сферах управления, участвует в реализации проектов, направленных на суверенизацию отечественных социальных и гуманитарных наук.

Фото: пресс-служба АПК