На полях Петербургского международного экономического форума Илья Середюк встретился с Сергеем Ильиных. Холдинг владеет двумя предприятиями в Кемеровской области: свинокомплексом на 259 тысяч голов и птицефабрикой, где научились выпускать инкубационные яйца для вывода птенцов искусственным способом.

«Одним из ключевых проектов станет строительство маслоэкстракционного завода на территории особой экономической зоны «Кузбасс» в Топкинском округе. Также в планах – строительство завода по глубокой переработке зерна», – рассказал глава региона.