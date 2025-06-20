В Кузбассе абитуриенты могут поступить в 8 вузов (с шестью филиалами), в 4 филиала вузов других регионов и 60 заведений среднего профессионального образования. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в вузах для них предусмотрено чуть более 8 тысяч бюджетных мест, в колледжах и техникумах – 18 тысяч.

Подать документы в организации профобразования можно будет до 15 августа. В вузах зачисление студентов начнется 2-3 августа, эти даты выделены для поступающих по целевым, особым и отдельным квотам. Основная первая волна намечена на 6-7 августа, вторая волна – 10-11 августа. На платные места будут зачислять до 30 сентября.

В этом году доступны разные способы подачи документов. Помимо привычного личного посещения приемной комиссии или отправки заказным письмом по почте, это можно сделать через Госуслуги и электронную информационную систему.

Кузбасские абитуриенты вузов могут выбрать обучение по 95 программам бакалавриата и 29 программам специалитета. Тем выпускникам, кто планирует поступать в колледжи и техникумы, предлагают освоить 220 профессий и специальностей.

Фото: пресс-служба АПК