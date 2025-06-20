Впервые в России 5 октября все желающие смогут присоединиться к масштабному проекту Олимпийского комитета России «Спортивный диктант». Всероссийская акция направлена на развитие спортивной грамотности и популяризацию активного образа жизни. Основная цель проекта заключается в формировании интереса и осознанного подхода к занятиям спортом среди широких слоев населения.

Задания диктанта будут представлять собой тестирование из 25 вопросов на тему отечественной и мировой спортивной истории, Олимпийских игр, известных атлетов, правил соревнований и базовых аспектов здорового образа жизни.

Участие в акции «Спортивный диктант» – возможность бесплатно проверить уровень своей спортивной эрудиции, освежить знания о значимых событиях в мире спорта и вдохновиться примерами выдающихся соотечественников.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте «Спортивного диктанта».

Напомним, с 6 июня проходит кузбасский спортивный диктант – это просветительская акция, посвященная повышению спортивной грамотности и развитию интереса к физической культуре и здоровому образу жизни. Пройти тест можно до 30 июня по ссылке.