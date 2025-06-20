Два комплекса по сжижению природного газа появятся в Кузбассе

В ходе рабочей встречи на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса и инвестор говорили о строительстве комплексов сжижения СПГ в Топкинском округе и в Прокопьевске. Первый будет состоять из шести производственных линий, мощность каждой – 2 тонны топлива в час. В год это предприятие, рассчитанное на 71 рабочее место, будет отгружать 90 тысяч тонн сжиженного газа. Аналогичный комплекс мощностью 96 тысяч тонн в год возведут в Прокопьевске. В эти проекты инвестируют в общей сложности 21,5 млрд рублей.

«Сжиженный природный газ компания планирует поставлять на предприятия Кузбасса, в другие регионы Сибири, а также в зарубежные страны», – отметил Илья Середюк.

В пресс-службе правительства Кузбасса добавили, что комплекс в Топкинском округе планируют достроить в 2029 году. Предприятие в Прокопьевске начнут возводить в 2027-м, а запуск первой очереди наметили на 2028 год.

Фото: пресс-служба АПК

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