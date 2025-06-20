Дипломы о профессиональной переподготовке получили 70 управленцев. Среди них – руководители предприятий и организаций, представители социальной сферы, малого и среднего бизнеса Кузбасса.



С успешным завершением программы участников мероприятия поздравили заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики) Антон Пятовский, министр образования Кузбасса Софья Балакирева, ректоры Кемеровского государственного университета и Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, представители организаций-партнеров Президентской программы, выпускники прошлых лет.



Отметим, что Кузбасс входит в пятёрку регионов-лидеров России по итогам реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров (Президентской программы) и по количеству выпускников, прошедших зарубежную стажировку. Президентская программа подготовки управленческих кадров в Кузбассе реализуется с 1997 года. Обучение прошли более 2,9 тысячи руководителей и специалистов. Программа способствует повышению качества управления предприятиями и обеспечивает регион высококвалифицированными управленческими кадрами.

Более 800 руководителей и специалистов из Кузбасса прошли повышение квалификации за рубежом, расширили культурные горизонты, установили прямые экономические контакты и реализовали международные проекты. Реализация проектов выпускников приносит социально-экономический эффект и способствует развитию не только отдельных предприятий, но и экономики региона в целом.

Профессиональная переподготовка участников Программы проходила на базе КемГУ и КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева по направлениям: «Менеджмент», «Стратегический менеджмент в условиях цифровой трансформации», «Управление развитием организации».



Впереди второй этап – прохождение стажировки на зарубежных предприятиях в дружественных странах, а также в разных регионах страны. В 2025 году зарубежные стажировки пройдут в Китае, Индии, Беларуси, Узбекистане и Египте. По окончании стажировки специалистам выдается федеральный диплом.



Региональный оператор Президентской программы – Кузбасская школа управления при поддержке Министерства образования Кузбасса.



