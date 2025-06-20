Комбинат по производству рапсового масла возведут в Кузбассе

Маслоэкстракционный завод по глубокой переработке семян рапса построят в Топкинском округе в особой экономической зоне, где для инвесторов предусмотрен льготный налоговый режим. Комбинат будет выпускать 2150 тонн масла в сутки.

«Инвестиции в проект составят около 9 млрд рублей, будет создано 440 новых рабочих мест», – рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как отметили в пресс-службе правительства Кузбасса, работа этого предприятия поможет России обеспечить продовольственную независимость от заграничных производителей.

Фото: пресс-служба АПК