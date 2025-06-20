Праздник погрузил беловчан и гостей города в богатейшую историю и многогранность татарской культуры. Организаторы подготовили различные тематические площадки, каждая из которых была посвящена разным аспектам народного творчества и быта. Все желающие смогли познакомиться с традиционным искусством татарского орнамента, полюбоваться коллекций национальных кукол, попробовать аутентичные блюда татарской кухни по старинным рецептам.

На сцене выступали фольклорный татарский коллектив «Ялкын» и образцовый ансамбль «Кунучек». Были и народные соревнования, такие как традиционный бег в мешках («Капчык йегереш»), бой мешками, эстафета с водой («Су таким») и перетягивание каната («Аркан тортышу»).