Илья Середюк в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с председателем Совета директоров ООО «КузбассТТ» Александром Кахидзе. Разговор шел о строительстве мультимодального транспортно-логистического центра под названием «Кузбасс». Его возведут в Новокузнецке с примыканием к станции Тальжино Западно-Сибирской железной дороги.

– Строительство такого центра значительно улучшит логистику железнодорожных контейнерных перевозок в регионе. Объем инвестиций превысит 10 млрд рублей, — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, проектная мощность логистического центра по расчетам составит 300 тысяч ДФЭ/год.

Фото: пресс-служба АПК.

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