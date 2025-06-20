Илья Середюк и Татьяна Ким договорились о продвижении кузбасских производителей на маркетплейсе Wildberries

Основной темой обсуждения во время встречи Ильи Середюка и Татьяны Ким, главы объединенной компании Wildberries и Russ, стали сроки запуска складского комплекса, который возводится на выезде из Юрги и имеет выход на федеральную автодорогу P-255 «Сибирь». Площадь его составит 100 тысяч кв. метров. Первую очередь комплекса на 40 тысячах кв. метров собираются запустить до конца этого года. Как сообщили в пресс-службе Правительства Кузбасса, на текущий момент выполнены работы по обшивке конструкций первой очереди склада и административного блока. Идет заливка пола, а также монтаж системы отопления здания.

Ведется и строительство второй очереди логистического центра. Земляные работы, забивка свай и устройство фундамента завершены. Идет монтаж колонн и металлоконструкций. Кроме того, полностью готова котельная, а работы относительно насосной станции выполнены на 75%.

– Важный вопрос — подготовка кадров для объекта. Проработаем учебные программы с нашими образовательными учреждениями. Также поговорили о поддержке кузбасских производителей через площадку Wildberries. Компания заинтересована в их росте, поэтому будет применять для продвижения наших предпринимателей свои инструменты. Еще одна тема — продвижение внутреннего туризма. Wildberries готова продвигать наши туристические объекты на своих ресурсах», — рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что компания вошла в число резидентов ТОСЭР «Юрга» и пользуется особым режимом налогообложения.

Фото: пресс-служба АПК.

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