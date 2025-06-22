22 июня – одна из самых печальных дат в нашей стране. В день летнего солнцестояния 1941 года гитлеровская Германия вместе со своими союзниками напала на Советский Союз. Великая Отечественная война стала самым разрушительным и кровопролитным конфликтом. По последним данным, прямые потери СССР в 1941-1945 гг. составили почти 27 млн человек.

В память о жертвах Великой Отечественной войны сегодня в 16:15 на минуту прервутся теле- и радиоэфиры, прекратят работу кассы в торговых центрах, остановится общественный транспорт, затихнут предприятия (где позволяет технологический цикл).