Кузбасская делегация во главе с губернатором находится в Беларуси с рабочим визитом. 84-годовщину Великой Отечественной войны встретили в Брестской крепости, которая одной из первых приняла на себя удар гитлеровских захватчиков в июне 1941 года. Оборонявшиеся в безнадежной ситуации красноармейцы и отряды НКВД больше месяца оттягивали на себя силы вермахта, который рвался вглубь страны.

Сегодня в 2 часа ночи в Брестской крепости начался концерт-реквием, а ровно в 4 часа – время нападения Третьего рейха на СССР – объявили минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Кузбассовцы вместе со всеми возложили цветы к Вечному огню.

«Мы многое слышали о тех событиях на уроках истории, из документальных программ, художественных фильмов, рассказов ветеранов. Но оказавшись здесь, в то же время, что и тогда, ощущая ту же прохладу раннего июньского утра, слыша разрывы снарядов вблизи крепости, испытываешь особые чувства – переносишься в 1941 год и переживаешь бомбардировку крепости вместе с ее защитниками и их родными», – поделился впечатлениями губернатор Кузбасса.

Ранним утром на территории Брестской крепости реконструкторы из России, Беларуси, Польши и прибалтийских стран воссоздали первые часы Великой Отечественной войны, в том числе эпизоды легендарной обороны цитадели.

Фото: пресс-служба АПК