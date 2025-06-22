Во всех территориях Кузбасса проходят памятные акции, патриотические концерты, уроки мужества, встречи с ветеранами и тружениками тыла. В Кемерове ветераны СВО, общественники и священники возложили цветы к памятнику воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 годах. В Новокузнецкая аналогичная церемония состоялась на бульваре Героев.

В селе Симбирка Ижморского округа сегодня открыли отреставрированный памятник павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. А в Тисуле поисковики передали найденные в Новгородской области останки погибшего в 1943 году бойца Якова Зиновьева его племяннику, проживающему в Белогорске.

Вечером во всех муниципалитетах возле памятников воинам-красноармейцам пройдут митинги, которые завершатся всероссийской акцией «Свеча памяти». В Кемерове свечи зажгут в 21:00 у Вечного огня на набережной Томи.