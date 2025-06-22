В Кузбассе поселят белорусских зубров

Напомним, Илья Середюк находится в Белоруссии с рабочим визитом. Как сообщил глава региона в соцсетях, Брестская область подарит Кузбассу зубров из Беловежской пущи. Кроме того, на переговорах с председателем брестского облисполкома Петром Пархомчиком договорились сотрудничать в сельскохозяйственной сфере.

«Будем перенимать опыт коллег в глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. У Бреста есть заинтересованность в поставках кузбасского рапса», – отметил Илья Середюк.

В пресс-службе правительства Кузбасса добавили, что за последние 5 лет Кемеровская область нарастила производство рапса в 1,8 раза, а к 2030 году планируется достичь отметки в 350,8 тыс. тонн.

Помимо этого, стороны обсудили перспективы совместных спортивных соревнований и обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи.