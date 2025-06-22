Кузбасс будет развивать сотрудничество с Беларусью в сфере машиностроения

Кузбасская делегация осмотрела новые образцы техники, которые могли бы пригодиться нашему региону.

«Договорились создать условия, при которых вся техника будет легко и доступно обслуживаться в Кузбассе. Для этого продолжим развивать мультибрендовый центр белорусской техники», – сообщил Илья Середюк.

На базе этого центра оборудуют выставочную площадку со всей линейкой белорусских машин и большой склад запчастей. Кроме того, в Кузбассе подготовят мобильные бригады, которые будут выезжать на оперативный ремонт техники в разные точки региона.