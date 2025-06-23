От кибермошенничества до семейной ипотеки: в Гурьевском округе прошел Сельский финансовый фестиваль

Сельский финансовый фестиваль прошел в селе Малая Салаирка. В нем приняли участие порядка 300 жителей Гурьевского округа, это и молодежь, и пенсионеры, и школьники, а также семьи участников СВО. На девяти образовательных площадках организовали лекции, беседы, деловые игры, интерактивы и квизы.

– Сельский финансовый фестиваль – это федеральный проект, автором которого является Минфин России. В регионе он впервые был реализован в 2021 году в Топкинском муниципальном округе. Фестиваль получил большой отклик среди жителей региона, в связи с чем было принято решение сделать его ежегодным. Одна из его задач – обеспечить равный доступ кузбассовцев к финансовым знаниям, независимо от места проживания: будь то город, или сельская местность, научить пользоваться финансовыми инструментами и, что очень важно, противостоять угрозе кибермошенничества, – отметил первый заместитель председателя Правительства Кузбасса – министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

Дети и молодежь посетили «Финансовый кинотеатр» и игровые зоны. Самым активным вручали получали «валюту фестиваля», ее можно было обменять на призы и подарки.

Федеральные эксперты из Москвы Ирина Маслова и Ольга Тагинцева провели беседы с жителями. Заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности, доктор экономических наук, профессор Ирина Маслова, например, рассказала коллективу одного из местных предприятий о том, как противостоять кибермошенничеству. А PR-специалист федерального проекта «Родители и Дети: говорим о финансах», автор проектов по финансовой грамотности, волонтер – эксперт финансового просвещения Ольга Тагинцева поделилась своим опытом в области преподавания финансовой грамотности. Они же накануне фестиваля побывали и в Кемерове. Там они встретились со студентами и провели интерактив в формате Финансового квиза, выступили и перед волонтерами финансового просвещения, представителями молодежного Парламента Кузбасса и кузбасского педсообщества.