Губернатор Кузбасса встретился с российским послом в Белоруссии

Губернатор Кузбасса и посол говорили об угольном кризисе и перспективах расширения экономического сотрудничества нашего региона и Белоруссии. Одной из главных точек партнерства наметили машиностроение, поскольку белорусские производители на фоне конкурентов из других государств обладают заметными преимуществами в части обслуживания техники и гарантийных обязательств.

«Мы видим долгосрочную перспективу такого сотрудничества, поэтому укрепляем деловые связи с соседним государством, и в этой работе нам важна поддержка посольства Российской Федерации в Республике Беларусь», – отметил Илья Середюк.

Также среди перспективных направлений сотрудничества выделили сельское хозяйство, образование, культуру и туризм.

Фото: пресс-служба АПК

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