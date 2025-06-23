Встреча проходила в официальной резиденции Президента — Дворце Независимости в Минске. Илья Середюк и Александр Лукашенко обсудили новые направления сотрудничества и расширение уже действующих совместных проектов Кузбасса и Республики Беларусь в различных сферах.

«Если Вы думаете, что Сибирь для нас — это что-то чужое, вы ошибаетесь. Там несколько тысяч белорусов живет. Кузбасс, как жемчужина Сибири, для нас близок», — сказал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Александр Григорьевич очень тепло вспоминал свой визит в Кузбасс в 1998 году. Он отметил, что еще в ту поездку, обсуждая поставки белорусской техники с Аманом Гумировичем Тулеевым, Президент Республики Беларусь брал вопрос с ценообразованием под личный контроль.

«Сегодня для Кузбасса также важно взаимодействие с белорусскими машиностроителями — производителями карьерных самосвалов, коммунальной и сельскохозяйственной техники», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Также было отмечено, что Кузбасс является основным покупателем и испытательным полигоном для новейших образцов карьерной техники «БелАЗ». В Белове открыт мультибрендовый центр технического обслуживания белорусской техники. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил задействовать этот центр таким образом, чтобы он увеличивал свои объемы.

Кроме того, Республика Беларусь готова предоставлять кузбасским компаниям преференции, чтобы закупка белорусской техники стала для них еще выгоднее. Также намечено сотрудничество в вопросах овощеводства и племенного разведения скота.

Также Илья Середюк пригласил Александра Лукашенко посетить Кузбасс и посмотреть, регион преобразился за эти годы.